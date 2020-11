Elon Musk è il secondo uomo più ricco al mondo e supera anche Bill Gates

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)scala la classifica degli uomini più ricchi ale guadagna la seconda posizione del Bloombergionaires Index,ndo così il patron di Microsoft,. A oggi, ben saldo in prima posizione resta sempre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio di 183 miliardi di dollari. Ma il fondatore di Tesla sale alposto con oltre 136 miliardi di dollari dopo aver strappato a Mark Zuckerberg la terza posizione solo una settimana fa. La notizia conferma l’anno positivo che non solo, forte di un aumento di patrimonio di 108 miliardi di dollari rispetto al 2019, ma soprattutto la sua creatura stanno vivendo. Oltre i tre quarti della ricchezza di ...

Grazie alle nuove tecnologie delle batterie presentate nel corso del Battery Day, il Tesla Semi offrirà un'autonomia sino a 1.000 Km.Il 2020 è un anno difficile per molti, drammatico a livello mondiale per la pandemia, ma non per Elon Musk. Il fondatore di Tesla ha aggiunto oltre cento miliardi di dollari di patrimonio netto quest’ ...