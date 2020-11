Diego Armando Maradona, il ct più pazzo del mondo. Disse ai suoi: «Avete di fronte un uomo tornato dall’inferno» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maradona in conferenza stampa arrivava vestito da prima comunione, ma con il barbone bianco e tre orecchini da corsaro. Dopo i gol invadeva il campo per abbracciare i calciatori. Il vero numero 10 era lui Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020)in conferenza stampa arrivava vestito da prima comunione, ma con il barbone bianco e tre orecchini da corsaro. Dopo i gol invadeva il campo per abbracciare i calciatori. Il vero numero 10 era lui

DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - 18Zuliani : RT @vascorossi: Ciao Diego, Mito indiscusso Incantatore di palloni Impareggiabile e indomabile. In una parola sola... Maradona. Wiva Diego… - ndr_rss : RT @chetempochefa: “Per tutto quello che ho fatto nel calcio non sarò mai un uomo comune, ma non ho voluto essere l'esempio di nessuno, l'e… -