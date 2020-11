Da Castro a Chavez | l' anti-imperialismo di Maradona 

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - “Saremo chavisti fino alla morte. E quando Maduro me lo ordinerà, combatterò come un soldato per un Venezuela libero, contro ogni imperialismo e contro chi vuole toglierci la nostra bandiera, la cosa più sacra che abbiamo”. L'essere di sinistra per Maradona era molto più di un tatuaggio del 'Che' sul braccio e uno di Fidelsulla gamba. Era una militanza convinta, pagata alcune volte con l'isolamento. Ed era a Cuba che doveva tornare per la fase di riabilitazione dopo l'intervento alla testa. Ma non ha fatto in tempo. Prima di diventare chavista, Maradona è stato amico intimo di Fidel, conosciuto di persona nel 1987, quando andò a Cuba l'anno dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali in Messico. Da allora seguirono molti altri viaggi, in ognuno dei quali Maradona si era convinto sempre di più del messaggio di ...