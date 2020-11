Conte “Coordinamento con l’Ue sulle misure per il Natale” (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni europee per ottenere un coordinamento con quelle che sono alcune misure restrittive in particolare per gli impianti sciistici e tutto ciò che ruota intorno alle vacanze di Natale. Abbiamo già avuto positivi riscontri, c’è una comune preoccupazione, non possiamo nel pieno di una seconda ondata vivere delle vacanze natalizie come abbiamo fatto negli altri anni. Auspico una risposta coordinata europea”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il presidente spagnolo Pedro Sanchez a Palma di Maiorca. “Nel caso in cui si vada all’estero a passare le vacanze in modo massiccio” vogliamo evitare che “poi si possa rientrare senza nessun controllo, come test, tamponi o misure che possano offrire una garanzia. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni europee per ottenere un coordinamento con quelle che sono alcunerestrittive in particolare per gli impianti sciistici e tutto ciò che ruota intorno alle vacanze di Natale. Abbiamo già avuto positivi riscontri, c’è una comune preoccupazione, non possiamo nel pieno di una seconda ondata vivere delle vacanze natalizie come abbiamo fatto negli altri anni. Auspico una risposta coordinata europea”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, in conferenza stampa congiunta con il presidente spagnolo Pedro Sanchez a Palma di Maiorca. “Nel caso in cui si vada all’estero a passare le vacanze in modo massiccio” vogliamo evitare che “poi si possa rientrare senza nessun controllo, come test, tamponi oche possano offrire una garanzia. Non ...

