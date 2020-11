TV7Benevento : Chiellino (Acea): 'Possiamo essere grande esempio di resilienza e trasformazione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellino Acea

Così Gabriella Chiellino, membro del cda e presidente comitato Etica e Sostenibilità Acea, in occasione del Sustainability day Acea 2020. “Dobbiamo essere pronti con i migliori metodi tecnologici e ...È stato un momento di confronto collettivo sui cambiamenti in atto – non solo la pandemia, ma anche il clima e l'ambiente ...