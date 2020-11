Bianca Guaccero scuse pubbliche: “lontana dalla donna oggetto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia della sospensione di Detto Fatto e la bufera scoppiata sul web, Bianca Guaccero ci metta la faccia in un lungo messaggio su Instagram Bianca Guaccero (fonte foto: Instagram, @BiancaGuacceroreal)Una giornata davvero intensa e complicata per Bianca Guaccero e il programma da lei condotto, Detto Fatto, dopo la bufera social scatenatasi in seguito allo spot ritenuto sessista da molti utenti sui social: su Instagram, un lungo messaggio della conduttrice che si assume le proprie responsabilità. Un vero e proprio caso scoppiato per il tutorial per fare la spesa in modo sexy, che ha portato a tante polemiche e infine alla sospensione del programma. Una notizia inattesa che ha sconvolto i telespettatori. La decisione è stata ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia della sospensione di Detto Fatto e la bufera scoppiata sul web,ci metta la faccia in un lungo messaggio su Instagram(fonte foto: Instagram, @real)Una giornata davvero intensa e complicata pere il programma da lei condotto, Detto Fatto, dopo la bufera social scatenatasi in seguito allo spot ritenuto sessista da molti utenti sui social: su Instagram, un lungo messaggio della conduttrice che si assume le proprie responsabilità. Un vero e proprio caso scoppiato per il tutorial per fare la spesa in modo sexy, che ha portato a tante polemiche e infine alla sospensione del programma. Una notizia inattesa che ha sconvolto i telespettatori. La decisione è stata ...

