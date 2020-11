Antonino Chef Academy eliminati della puntata del 24 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 25 novembre 2020)le provepenultimadi martedì 24su Sky Uno. Doppia bocciatura a un passo dalla finale Nuovo appuntamento martedì 24conla prestigiosa scuola di cucina diCannavacciuolo su Sky Uno, in streaming su Now Tv e sempre disponibile on demand. Nella produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, sono otto gli studenti ancora in gara e presenti in Aula per seguire le lezioni del professore Cannavacciuolo e del sousSimone Corbo. Da queste apprendere preziosi consigli, con l’obiettivo di essere il vincitore di questa edizione e conquistare così un posto nella brigata di Villa Crespi. Gli ...