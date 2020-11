Al Bambin Gesù premio Uefa per impegno con Figc a favore bimbi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Il premio ‘Uefa Foundation For Children Award 2020? e’ stato consegnato oggi alla presidente del Bambino Gesu’, Mariella Enoc, dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha curato la candidatura dell’ospedale pediatrico al riconoscimento per l’impegno a favore dei Bambini. Il contributo di 50.000 euro, attraverso la Fondazione Bambino Gesu’ Onlus, sara’ destinato a una nuova iniziativa di collaborazione tra Figc e Bambino Gesu’, che ha l’obiettivo di valorizzare il rapporto virtuoso tra sport e salute a beneficio di Bambini, adolescenti e famiglie. Cosi’ in un comunicato l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. Il progetto prevede la realizzazione di servizi e prodotti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – IlFoundation For Children Award 2020? e’ stato consegnato oggi alla presidente delo Gesu’, Mariella Enoc, dal presidente dellaGabriele Gravina, che ha curato la candidatura dell’ospedale pediatrico al riconoscimento per l’deii. Il contributo di 50.000 euro, attraverso la Fondazioneo Gesu’ Onlus, sara’ destinato a una nuova iniziativa di collaborazione trao Gesu’, che ha l’obiettivo di valorizzare il rapporto virtuoso tra sport e salute a beneficio dii, adolescenti e famiglie. Cosi’ in un comunicato l’Ospedale Pediatricoo Gesu’. Il progetto prevede la realizzazione di servizi e prodotti ...

