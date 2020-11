Zidane: “Gara cruciale. Non punto al pari. Conte un leader già alla Juve” (Di martedì 24 novembre 2020) Conferenza stampa per Zinedine Zidane che presenta la sfida di domani sera tra Inter e Real Madrid. Queste le parole del tecnico francese: “Sappiamo quanto sarà importante la gara di domani e siamo pronti. Faremo l’ultimo allenamento e poi saremo pronti. Assenza di Ramos? Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza, si va avanti, è la vita, è lo sport. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene”. Sui risultati altalenanti: “E’ il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid. Come ha detto Modrdic, inoltre, il Covid ha inciso molto sui nostri risultati e su una preparazione poco ottimale” Sull’Inter: “Domani giocheremo contro una buona squadra. Stanno facendo bene, hanno un grande ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Conferenza stampa per Zinedineche presenta la sfida di domani sera tra Inter e Real Madrid. Queste le parole del tecnico francese: “Sappiamo quanto sarà importante la gara di domani e siamo pronti. Faremo l’ultimo allenamento e poi saremo pronti. Assenza di Ramos? Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza, si va avanti, è la vita, è lo sport. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene”. Sui risultati altalenanti: “E’ il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid. Come ha detto Modrdic, inoltre, il Covid ha inciso molto sui nostri risultati e su una preparazione poco ottimale” Sull’Inter: “Domani giocheremo contro una buona squadra. Stanno facendo bene, hanno un grande ...

Italpress : Zidane “Conosciamo l’importanza della gara contro l’inter” - persemprecalcio : ??L'#Inter ospiterà il #RealMadrid in una gara fondamentale per il suo cammino in #Champions. Vediamo perché la squ… - SciabolataFFP : @EEfranceschini Ma quelli del Real me li sono gustati per bene. Uno squadrone, anche per concetti di gioco... 15 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane “Gara Juventus-Ferencvaros | i diffidati bianconeri a rischio squalifica per la Dinamo Kiev Zazoom Blog