Una presa in giro inaccettabile Zaia | quello che Conte finge di non vedere | piste da sci | l' Europa ci frega

"Una presa in giro inaccettabile". Luca Zaia avvisa Giuseppe Conte: se davvero il governo vuole chiudere le piste da sci, non deve compiere un errore capitale. Il governatore leghista guida la protesta (composta ma forte) delle regioni alpine penalizzate dalla volontà di bloccare la stagione sciistica. Le regioni del Nord, in realtà, hanno già approvato le linee guida anti-Covid per poter far aprire gli impianti in totale sicurezza: "Adesso le sottoporremo alla valutazione del Comitato tecnico scientifico. Spero che ci sia un confronto serrato, di merito, e non pregiudiziale", spiega Zaia al Corriere della Sera. Il governatore non ne fa una questione politica e se il governo deciderà di chiudere gli impianti "per tutela della salute ci atterremo alla ...

