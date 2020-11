Tiffany & Co supera le stime degli analisti su utili e ricavi nel Q3

(Di martedì 24 novembre 2020) Martedì; Co. (NYSE: TIF) ha riportato i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hannoto leper guadagni e. La società ha affermato che le sue vendite nella Cina continentale sono state superiori del 70% su base annua nell’ultimo trimestre. Secondo il CEO, Alessandro Bogliolo: “Oltre alla continua focalizzazione della gestione e agli inventi in questo importante mercato, le vendite nella Cina continentale hanno continuato a crescere notevolmente nel terzo trimestre, aumentando di oltre il 70%, con vendite comparabili quasi raddoppiate in quel periodo rispetto all’anno precedente”. Risultati finanziari del Q3 dirispetto alle...

Il gioielliere di New York va oltre le aspettative di Wall Street, grazie al +70% delle vendite in Cina e all'e-commerce.Tiffany & Co, in procinto di essere acquistato dal gruppo francese LVMH, ha registrato un calo delle entrate trimestrali minore del previsto. Il gioielliere americano ha beneficiato soprattutto di for ...