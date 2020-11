Tg Ambiente, edizione del 24 novembre 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid e i lockdown non hanno ridotto i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. Lo stabilisce l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni unite nel suo bollettino annuale. Il rallentamento industriale dovuto alla pandemia “non ha frenato i livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera”, segnala l’agenzia Onu, con una riduzione che non è maggiore delle normali fluttuazioni di anno in anno. I livelli di anidride carbonica hanno visto un altro picco nel 2019 e la media globale annuale ha superato la soglia significativa di 410 parti per milione di CO2. “L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione comparabile di CO2 è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi più calda e il livello del mare era di 10-20 metri più alto di adesso. Ma non c’erano 7,7 miliardi di abitanti”, segnala Petteri Taalas, segretario generale OMM. – PIANO TERNA 2021-2025, 8,9 MLD INVESTIMENTI ITALIA Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid e i lockdown non hanno ridotto i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. Lo stabilisce l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni unite nel suo bollettino annuale. Il rallentamento industriale dovuto alla pandemia “non ha frenato i livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera”, segnala l’agenzia Onu, con una riduzione che non è maggiore delle normali fluttuazioni di anno in anno. I livelli di anidride carbonica hanno visto un altro picco nel 2019 e la media globale annuale ha superato la soglia significativa di 410 parti per milione di CO2. “L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione comparabile di CO2 è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi più calda e il livello del mare era di 10-20 metri più alto di adesso. Ma non c’erano 7,7 miliardi di abitanti”, segnala Petteri Taalas, segretario generale OMM. – PIANO TERNA 2021-2025, 8,9 MLD INVESTIMENTI ITALIA

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente edizione Tg Ambiente, edizione del 24 novembre 2020 Dire Eco-design: CONAI premia i casi di eccellenza che riducono gli impatti sull’ambiente

A quattro aziende i premi più importanti del palmarès: hanno reso più green i loro imballaggi con risparmi di CO2 ed acqua almeno del 50% ...

Cerimonia conclusiva della XIX edizione del Premio Biella Letteratura e Industria

A quattro aziende i premi più importanti del palmarès: hanno reso più green i loro imballaggi con risparmi di CO2 ed acqua almeno del 50% ...