Test rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio: ecco dove si possono fare, l’elenco (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’accordo tra Regione e FederFarma, al via i Test antigenici rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio. Sul sito saluteLazio.it è stato da poco pubblicato l’elenco delle prime farmacie che eseguono i tamponi. Il prezzo massimo per il sierologico è di 20,00 euro; 22,00 per i Test antigenici rapidi. Si consiglia di contattare la farmacia prima di recarsi in per sottoporsi al Test. Tutte le info su: https://www.saluteLazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono… Leggi anche: Accordo tra Regione Lazio e Federfarma: al via Test sierologici e tamponi rapidi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’accordo tra Regione e FederFarma, al via iantigenicidel. Sul sito salute.it è stato da poco pubblicatodelle primeche eseguono i tamponi. Il prezzo massimo per il sierologico è di 20,00 euro; 22,00 per iantigenici. Si consiglia di contattare la farmacia prima di recarsi in per sottoporsi al. Tutte le info su: https://www.salute.it/elenco--che-eseguono… Leggi anche: Accordo tra Regionee Federfarma: al viae tamponi...

