Sul tetto dell'auto per vedere la mamma (Di martedì 24 novembre 2020) Valeria Braghieri Da certi amori non si scende. E quindi si sale: si scalano muri, ci si arrampica sulle finestre, ci si mette in piedi sul tetto di un'auto Da certi amori non si scende. E quindi si sale: si scalano muri, ci si arrampica sulle finestre, ci si mette in piedi sul tetto di un'auto. L'amore ai tempi del Covid. Questo schifo che toglie il respiro a chi lo contrae e fa smettere di respirare anche chi resta. I figli e le madri. Sono sempre loro i protagonisti epici e strazianti di un amore che forza i confini. Qualche mese fa erano le immagini di Jihad Al-Suwaiti, un ragazzo di poco più di 30 anni della città palestinese di Beit Awwa in Cisgiordania, che si è accovacciato davanti ai vetri della stanza in cui era ricoverata sua madre, malata di Covid, tenendole ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Valeria Braghieri Da certi amori non si scende. E quindi si sale: si scalano muri, ci si arrampica sulle finestre, ci si mette in piedi suldi un'Da certi amori non si scende. E quindi si sale: si scalano muri, ci si arrampica sulle finestre, ci si mette in piedi suldi un'. L'amore ai tempi del Covid. Questo schifo che toglie il respiro a chi lo contrae e fa smettere di respirare anche chi resta. I figli e le madri. Sono sempre loro i protagonisti epici e strazianti di un amore che forza i confini. Qualche mese fa erano le immagini di Jihad Al-Suwaiti, un ragazzo di poco più di 30 annia città palestinese di Beit Awwa in Cisgiordania, che si è accovacciato davanti ai vetria stanza in cui era ricoverata sua madre, malata di Covid, tenendole ...

Marcozanni86 : Di nuovo l'ottimo @giuslit sul 'problemuccio' sul tetto aiuti di stato #UE ai ristori, un altro 'problemuccio' da n… - Corriere : Ragazza sale sul tetto dell’auto (per ore) per salutare la mamma ricoverata per Covid - RaiNews : 'È una foto che stringe il cuore', hanno scritto sui social - zazoomblog : Sul tetto dellauto per vedere la mamma - #tetto #dellauto #vedere #mamma - killumigon : Gioco a the sims yes non ho voglia di cercare del video del tipo sul tetto che cantaaaaaaa TSURETASHITEEEEEE -