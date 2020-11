Stazione Termini | immigrati aggrediscono a calci e pugni i clienti di un ristorante | residenti esasperati

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 novembre 2020) Nel Bronx delladi Roma, duedi undella zona. A suon di insulti e parolacce.sferrati a raffica. I due stranieri sono vestiti alla moda, anche se nel dimenarsi per infierire contro le loro vittime, le braghe calano. La coppia, del resto, si dimostra dal primo istante armata delle peggiori intenzioni. E decisa evidentemente a portarle a compimento. Sono due clandestini tra i tanti che bivaccano e delinquono nel quartiere. Passano davanti il locale. Forse vogliono entrare. Magari sono stati fermati all’ingresso. O, più semplicemente, cercano la provocazione e il pretesto per metterla in atto. (Clicca qui per vedere il video). E subito si scatena la ...