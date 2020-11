Spettatori allo stadio | in Inghilterra si riparte dopo il 2 dicembre | le regole

(Di martedì 24 novembre 2020) Fino ad massimo di 4.000 tifosi sarà consentito agli eventi all’aperto e nelle aree a minor rischio di diffusione del COVID-19. Tutto questo quando, il 2, scadranno i termini per le restrizioni più importanti. Fino a 2.000 persone saranno ammesse nelle aree classificate al secondo livello mentre per il terzo livello le porte resteranno InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il governo ha stancito la divisione in zone del paese: in quella con meno restrizioni ammesse fino a 4.000 persone, sorridono Brighton e Southampton ...Dal prossimo dicembre in Premier League potranno tornare i tifosi allo stadio fino ad un tetto massimo di 4 mila persone ...