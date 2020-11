Record per il Dow Jones, superati i 30.000 punti (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Record storico per il Dow Jones Industrial Average, che ha superato per la prima volta i 30.000 punti, grazie alle buone notizie sullo sviluppo di un vaccino contro la Covid-19 e a quelle sull’avvio della transizione tra l’amministrazione Trump e il presidente elettio Joe Biden. L’indice delle 30 blue chip ha impiegato meno di quattro anni per passare da 20.000 punti a 30.000, una scalata molto più veloce rispetto alla precedente scalata di 10.000 punti, che ha richiesto quasi due decenni. In particolare, il passaggio da 29.000 a 30.000 ha richiesto al Dow Jones circa 10 mesi. A febbraio aveva superato i 29.000 punti, prima di sprofondare a causa della prima ondata di coronavirus. Il Nasdaq scambia appena sopra i 12.000 punti, dopo aver ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) –storico per il DowIndustrial Average, che ha superato per la prima volta i 30.000, grazie alle buone notizie sullo sviluppo di un vaccino contro la Covid-19 e a quelle sull’avvio della transizione tra l’amministrazione Trump e il presidente elettio Joe Biden. L’indice delle 30 blue chip ha impiegato meno di quattro anni per passare da 20.000a 30.000, una scalata molto più veloce rispetto alla precedente scalata di 10.000, che ha richiesto quasi due decenni. In particolare, il passaggio da 29.000 a 30.000 ha richiesto al Dowcirca 10 mesi. A febbraio aveva superato i 29.000, prima di sprofondare a causa della prima ondata di coronavirus. Il Nasdaq scambia appena sopra i 12.000, dopo aver ...

