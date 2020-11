Pomeriggio Cinque, arriva un gossip che smentirebbe il racconto di Enock: “il suo amico sposato voleva me non Selvaggia Roma” (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi Pomeriggio, ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, Tony Aglianò ha sganciato una vera e propria bomba. L’ex ballerino di Amici, nonché caro amico di Selvaggia Roma, davanti a Barbara d’Urso ha fatto alcune dichiarazioni scottanti. Tony Aglianò ha preso le parti dell’amica, difendendo la sua versione dei fatti in merito alla serata in discoteca. Tony ha affermato che il bacio passionale tra Selvaggia e Enock c’è stato davvero ed ha smentito Enock riguardo la questione dei messaggi. Il fratello di Mario Balotelli aveva ammesso l’esistenza dei messaggi sostenendo però di non averli inviati lui, bensì un suo amico. Aglianò ha rivelato che questa cosa è impossibile perché, durante la serata, l’amico di ... Leggi su trendit (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, ospite nel salotto di, Tony Aglianò ha sganciato una vera e propria bomba. L’ex ballerino di Amici, nonché carodiRoma, davanti a Barbara d’Urso ha fatto alcune dichiarazioni scottanti. Tony Aglianò ha preso le parti dell’amica, difendendo la sua versione dei fatti in merito alla serata in discoteca. Tony ha affermato che il bacio passionale trac’è stato davvero ed ha smentitoriguardo la questione dei messaggi. Il fratello di Mario Balotelli aveva ammesso l’esistenza dei messaggi sostenendo però di non averli inviati lui, bensì un suo. Aglianò ha rivelato che questa cosa è impossibile perché, durante la serata, l’di ...

Oggi pomeriggio, ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, Tony Aglianò ha sganciato una vera e propria bomba. L’ex ballerino di Amici, nonché caro amico di Selvaggia Roma, davanti a Barbara d’Urso ha ...

