Nek: “Sono in ospedale, sono stato operato alla mano” (Di martedì 24 novembre 2020) L’annuncio del cantante Nek, a sorpresa, ha svelato su Instagram di trovarsi in ospedale. Da un po’ di tempo l’artista italiano era scomparso dai social e nelle ultime ore ha spiegato perché. Filippo Neviani, questo il vero nome dell’artista, è stato operato dopo aver subito un incidente alla mano e essere stato ricoverato d’urgenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) Come spiega, e questa è la cosa più importante, adesso sta bene e pensa solo a rimettersi: “Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio…A prestissimo”. Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà per il cantante, da Emma a Stefano Accorsi. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di martedì 24 novembre 2020) L’annuncio del cantante Nek, a sorpresa, ha svelato su Instagram di trovarsi in. Da un po’ di tempo l’artista italiano era scomparso dai social e nelle ultime ore ha spiegato perché. Filippo Neviani, questo il vero nome dell’artista, èdopo aver subito un incidentemano e esserericoverato d’urgenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) Come spiega, e questa è la cosa più importante, adesso sta bene e pensa solo a rimettersi: “Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio…A prestissimo”. Tantissimistati i messaggi di solidarietà per il cantante, da Emma a Stefano Accorsi. L'articolo 361magazine.

occhio_notizie : 'Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici' scritto #Nek rassicurando i fan - infoitcultura : Nek ricoverato in ospedale per un incidente: quali sono le sue condizioni - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale per un incidente: quali sono le sue condizioni - #ricoverato #ospedale #incidente: - commentoditwitt : @tommizeta_ Ma tolte loro che appunto non sappiamo il loro pensiero, perché uno deve essere falso quando esprime un… - LaraSanna2 : @Pontifex_it Mi sono commossa sua santità quando si è schierato insieme a Nek e la Pausini sugli orrori di Bibbiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Nek “Sono Napoli su Rashica, l’agente spiega: “Nessun contatto diretto tra i club o con noi” Forza Napoli