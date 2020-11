Nek in ospedale: ecco cosa è successo (Di martedì 24 novembre 2020) Il noto cantautore emiliano è stato da poco ricoverato d’urgenza per un incidente avvenuto in campagna. Leggi su comingsoon (Di martedì 24 novembre 2020) Il noto cantautore emiliano è stato da poco ricoverato d’urgenza per un incidente avvenuto in campagna.

infoitcultura : Nek all'ospedale: 'Mi hanno operato a una mano' - GossipItalia3 : Nek è in ospedale: l’artista è stato operato d’urgenza dopo un infortunio #gossipitalianews - infoitcultura : Nek ricoverato in ospedale: come sta - infoitcultura : Nek, l'incidente in campagna. Operato in ospedale - infoitcultura : Nek, operato alla mano per incidente domestico: la foto dall'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Nek ospedale Nek, ricoverato in ospedale per un incidente domestico: «Sto bene» Vanity Fair Italia Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente: come sta adesso

Nek vittima di un incidente domestico, il cantante annuncia: "Intervento alla mano" Il cantante Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani è rimasto vittima ...

Incidente in campagna per Nek

ROMA - Nei giorni scorsi Nek ha avuto un incidente che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero e a sottoporsi a un intervento. È lo stesso cantante italiano a spiegarlo via social. «Ciao a tutti! Vi ...

Nek vittima di un incidente domestico, il cantante annuncia: "Intervento alla mano" Il cantante Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani è rimasto vittima ...ROMA - Nei giorni scorsi Nek ha avuto un incidente che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero e a sottoporsi a un intervento. È lo stesso cantante italiano a spiegarlo via social. «Ciao a tutti! Vi ...