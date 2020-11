Musei Vaticani | i tour virtuali della Cappella Sistina e non solo

Leggi su panorama

(Di martedì 24 novembre 2020) Un po' di storia Il primo nucleo dei– oggi chiamatie Gallerie Pontificie – nasce come raccolta delle opere private di Giulio IIRovere (noto anche come «il Papa Guerriero») che nel 1503, quando fu eletto Pontefice, riunì nel cortile del Belvedere alcuni capolavoriscultura classica (una su tutte, il Gruppo del Laocoonte e i suoi figli stretti tra le spire di un serpente marino), commissionò la decorazione delle stanze di Raffaello ed affidò a Michelangelo il compito di affrescare la voltaNel corso del Cinquecento, altri Papi arricchirono la collezione di Giulio II, ma bisognerà aspettare il XVIII secolo per avere uno «spazio museale» - o meglio, un eccezionale insieme di...