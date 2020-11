Ma non è che i vigili che copulano in auto servono a ‘silenziare’ Report? (Di martedì 24 novembre 2020) Sesso, sangue, soldi. Sono le tre ‘S’ che attirano più il pubblico di lettori e telespettatori. I tre argomenti che creano un maggior appeal e che i media analizzano a fondo per moltissime vicende. Una di queste ‘esse’ è finita al centro di molti degli articoli scritti nella giornata di ieri (anche dalla nostra testata) dopo la storia dei due vigili urbani che si sono appartati nell’auto di servizio per consumare un rapporto sessuale durante un turno notturno nella zona di Tor di Quinto. E l’attenzione mediatica, fin da ieri, si è incentrata proprio su quella vicenda, contornata dalla classica ironia che si è scatenata sui social. Un tempismo alquanto sospetto visto che lunedì sera, a poche ore dalla pubblicazione e diffusione di quella notizia, su Rai3 è andata in onda l’inchiesta Report sui vigili urbani a Roma. E il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020) Sesso, sangue, soldi. Sono le tre ‘S’ che attirano più il pubblico di lettori e telespettatori. I tre argomenti che creano un maggior appeal e che i media analizzano a fondo per moltissime vicende. Una di queste ‘esse’ è finita al centro di molti degli articoli scritti nella giornata di ieri (anche dalla nostra testata) dopo la storia dei dueurbani che si sono appartati nell’di servizio per consumare un rapporto sessuale durante un turno notturno nella zona di Tor di Quinto. E l’attenzione mediatica, fin da ieri, si è incentrata proprio su quella vicenda, contornata dalla classica ironia che si è scatenata sui social. Un tempismo alquanto sospetto visto che lunedì sera, a poche ore dalla pubblicazione e diffusione di quella notizia, su Rai3 è andata in onda l’inchiestasuiurbani a Roma. E il ...

