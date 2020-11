(Di martedì 24 novembre 2020) Lasi prepara a riaprire: nel periodo tra il 23 dicembre ed il 1 gennaio consentiti gli incontri tra persone non appartenenti allo stesso nucleo abitativo, fino ad un massimo di dieci partecipanti. È quanto emerge da una bozza congiunta di risoluzione dei governatori. I governatori ne discuteranno domani nell’incontro con la cancelliera Angela Merkel. Inoltre, la bozza prevede l’invito alle persone di rispettare una quarantena autoimposta a casa, se possibile, prima delle festività natalizie, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagi. “Questo può essere aiutato dalle vacanze scolastiche per il Natale, che possono essere anticipate al 19 dicembre”. La Stagione sciistica è invece rimandata a dicembre (inizialmente era stata prevista l’apertura per il 13 novembre). A Feldberg nella Foresta nera, dove si trova l’impianto sciistico della ...

SkyTG24 : Covid, proteste a Berlino contro le misure restrittive: scontri tra manifestanti e polizia - QuotidianPost : La Germania tra aperture ed autoquarantena - it_inter : Dalla Germania: primi contatti tra Inter e Real Madrid per uno scambio tra #Eriksen e #Isco - MarisciaFox : RT @90ordnasselA: Sky Germania che parla di un possibile scambio tra Real Madrid ed Inter: Isco-Eriksen... ?? - ondavorace : @antoamadori @CristinaDragani @micheleboldrin Oltretutto lei ha citato tre nazioni che hanno applicato lockdown dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania tra

La Germania si prepara a riaprire: nel periodo tra il 23 dicembre e il 1 gennaio consentiti gli incontri tra persone di persone non ...Lockdown leggero per Germania e Spagna: le probabili misure per il periodo natalizio nei Paesi europei. Ecco come saranno le feste ...