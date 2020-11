Juventus-Ferencvaros | infortunio Buffon | sostituto arriva dall’U23

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 24 novembre 2020) In programma per stasera il match che vede protagonista lain Champions League contro gli ungheresi del. Oltre alle assenze pesanti nel pacchetto difensivo bianconero che portano i nomi di Bonucci, Chiellini e Demiral, l’emergenza si allarga anche tra i portieri. Gigiha riportato unche potrebbe tenerlo lontano dal campo di gioco non solo per questa partita ma anche per quella di Serie A in programma per sabato contro il Benevento. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaLEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per laGianluigi, portiere della, niente Champions per ...