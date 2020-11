GF Vip | Giulia Salemi sbotta contro Elisabetta Gregoraci | “Mi fa passare per accattona e gatta morta | non ci sto!” VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 24 novembre 2020)è gelosa di? Ieri, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata su Canale 5, c’è stato uno scambio di opinioni particolarmente croccantello con protagonista anche Briatore. GF Vip,le insinuazioni della“A me risulta che prima di entrare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.