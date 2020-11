GF Vip 5, puntata 23-11-2020: esce la Contessa, brutta sorpresa per i concorrenti (Di martedì 24 novembre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 23 novembre 2020 è stata caratterizzata dalla brutta sorpresa che ormai da qualche settimana aspettava gli inquilini della Casa di Cinecittà. Passata la mezzanotte, infatti, dopo aver mostrato ai ragazzi un filmato con i loro best moment e dei video motivazionali da parte dei loro familiari, Alfonso Signorini ha comunicato loro che il reality show di Canale 5 è stato allungato, e non di un paio di settimane come pensavano loro. Terminerà infatti solo l’8 febbraio 2021, e i concorrenti trascorreranno anche Natale e Capodanno sotto i riflettori. Ovviamente questo accadrà solo se lo vorranno: potranno prendersi un paio di giorni per decidere cosa fare. I più combattuti sono apparsi Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che nel sentire la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 24 novembre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5 di lunedì 23 novembreè stata caratterizzata dallache ormai da qualche settimana aspettava gli inquilini della Casa di Cinecittà. Passata la mezzanotte, infatti, dopo aver mostrato ai ragazzi un filmato con i loro best moment e dei video motivazionali da parte dei loro familiari, Alfonso Signorini ha comunicato loro che il reality show di Canale 5 è stato allungato, e non di un paio di settimane come pensavano loro. Terminerà infatti solo l’8 febbraio 2021, e itrascorreranno anche Natale e Capodanno sotto i riflettori. Ovviamente questo accadrà solo se lo vorranno: potranno prendersi un paio di giorni per decidere cosa fare. I più combattuti sono apparsi Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che nel sentire la ...

