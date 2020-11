Gerry Scotti: il dramma vissuto con Carlo Conti (Di martedì 24 novembre 2020) Gerry Scotti ora sta bene, è tornato a casa dopo aver passato due settimane in ospedale dentro un casco per la ventilazione. Un’esperienza forte che ha deciso di raccontare a Tv Sorrisi e Canzoni È stata dura ma Gerry Scotti ce l’ha fatta. Due settimane in ospedale all’Humanitas di Rozzano, poi nuovamente a casa con la famiglia. Due settimane di paura. Ma nessuna terapia intensiva. “Un’esagerazione della realta? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020)ora sta bene, è tornato a casa dopo aver passato due settimane in ospedale dentro un casco per la ventilazione. Un’esperienza forte che ha deciso di raccontare a Tv Sorrisi e Canzoni È stata dura mace l’ha fatta. Due settimane in ospedale all’Humanitas di Rozzano, poi nuovamente a casa con la famiglia. Due settimane di paura. Ma nessuna terapia intensiva. “Un’esagerazione della realta? Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #GerryScotti La scoperta, Gerry Scotti é stato contagiato dalla moglie che era asintomatica e ha contagiato anche… - Mauri_SMM_SEO : #News #GerryScotti La scoperta, Gerry Scotti é stato contagiato dalla moglie che era asintomatica e ha contagiato a… -