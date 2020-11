Enel: Starace, 'in rinnovabili vogliamo rafforzare leadership triplicando capacità' (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Intendiamo diventare veramente protagonisti nelle rinnovabili con una presenza mondiale. vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra leadership triplicando la capacità totale da rinnovabili che attualmente si attesta a 49 gw di capacità totale a livello globale". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano 2021-13 e della vision al 2030 alla comunità finanziaria, è l'ad di Enel, Francesco Starace. Con questi investimenti, aggiunge, "puntiamo ad aumentare la quota di mercato dal 2,5% della base installata annua per arrivare a superare il 4% nel 2030. Si tratta di una crescita imponente ma lo spazio per crescere è molto". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Intendiamo diventare veramente protagonisti nellecon una presenza mondiale.ulteriormente la nostralatotale dache attualmente si attesta a 49 gw ditotale a livello globale". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano 2021-13 e della vision al 2030 alla comunità finanziaria, è l'ad di, Francesco. Con questi investimenti, aggiunge, "puntiamo ad aumentare la quota di mercato dal 2,5% della base installata annua per arrivare a superare il 4% nel 2030. Si tratta di una crescita imponente ma lo spazio per crescere è molto".

