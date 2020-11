"E ora Salvini difenda Mediaset Se va col Pd, Berlusconi è finito" (Di martedì 24 novembre 2020) La proposta di una federazione lanciata dalla Lega ci può stare, “è un tentativo comprensibile di riannodare i legami del centrodestra”. Così come è nelle cose la reazione di “freddezza” con cui è stata accolta dagli altri due alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma il leader della Lega dovrebbe fare un passo ulteriore e “dire, come ha fatto Meloni, che salvare l’azienda Mediaset... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 24 novembre 2020) La proposta di una federazione lanciata dalla Lega ci può stare, “è un tentativo comprensibile di riannodare i legami del centrodestra”. Così come è nelle cose la reazione di “freddezza” con cui è stata accolta dagli altri due alleati, Silvioe Giorgia Meloni. Ma il leader della Lega dovrebbe fare un passo ulteriore e “dire, come ha fatto Meloni, che salvare l’azienda... Segui su affaritaliani.it

