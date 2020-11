Drammatico scontro tra due auto: muore bimba di 7 anni, grave la baby sitter (Di martedì 24 novembre 2020) Tragico incidente a Ferentino in provincia di Frosinone. Coinvolte due auto, una Mercedes ed una Peugeot 206. Drammatico scontro tra due auto sulla Casilina. Una bimba di sette anni ha perso la vita nello schianto, gravissima anche la baby sitter, ricoverata in un ospedale romano. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio a Ferentino, in provincia L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Tragico incidente a Ferentino in provincia di Frosinone. Coinvolte due, una Mercedes ed una Peugeot 206.tra duesulla Casilina. Unadi setteha perso la vita nello schianto, gravissima anche la, ricoverata in un ospedale romano. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio a Ferentino, in provincia L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Una bambina di 7 anni morta e la babysitter che si trovava con lei morta trasportata in condizioni gravissime in un ospedale della Capitale. E' questo il bilancio drammatico ...

