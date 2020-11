Covid, sintomatici più contagiosi nei primi 5 giorni (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo uno studio britannico, i pazienti Covid-19 sintomatici infettano di più nei primi 5 giorni mentre nel nono non sono più contagiosi Una ricerca britannica, pubblicata su “The Lancet Microbe”, potrebbe contribuire a calibrare meglio le misure di contenimento del contagio da Covid: i pazienti Covid-19 sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di manifestazione L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo uno studio britannico, i pazienti-19infettano di più neimentre nel nono non sono piùUna ricerca britannica, pubblicata su “The Lancet Microbe”, potrebbe contribuire a calibrare meglio le misure di contenimento del contagio da: i pazienti-19 sono molto piùneicinquedi manifestazione L'articolo Curiosauro.

