Coronavirus | Alto Adige revoca lockdown totale

(Teleborsa) - Dopo lo screening di massa l'Alto Adige ha deciso di revocare il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse. "Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Alto Coronavirus oggi: Trecento punti per distribuzione vaccino in Italia. Alto Adige revoca lockdown totale Il Sole 24 ORE Coronavirus, 500 i medici neoassunti. Nuovi innesti nell’Isola per la pandemia

Sono già 500 i medici neoassunti con i bandi della Protezione civile e Ats per i quali sono stati previsti incarichi nei servizi e ospedali. Dall’inizio dell’emergenza sono stati assunti nel sistema s ...

Conferenza Regione-Enti Locali, Assessori Sanna e Nieddu: “Con sindaci confronto costruttivo, uniti contro il Covid-19”

Nella giornata odierna si è svolta la riunione della Conferenza permanente Regione-Enti locali, alla quale hanno partecipato gli Assessori ed Enti Locali.

