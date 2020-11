Calcio: Giudice, 1 turno stop a Bakayoko, Perin e Ranieri (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA Un turno di squalifica ai giocatori Tiemoue Bakayoko del Napoli e Mattia Perin del Genoa, e al tecnico del Cagliari Claudio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA Undi squalifica ai giocatori Tiemouedel Napoli e Mattiadel Genoa, e al tecnico del Cagliari Claudio ...

ROMA, 24 NOV - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA Un turno di squalifica ai giocatori Tiemoue Bakayoko del Napoli e Mattia Perin del Genoa, e al tecnico del Cagliari Claudio Ranieri. Queste ...

