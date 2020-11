Aborto in pandemia: l’odissea continua (Di martedì 24 novembre 2020) Durante la pandemia sempre più donne sono costrette a cambiare regione per un Aborto. Aumenta per le donne la difficoltà ad accedere alle interruzioni di gravidanza. Nonostante le soluzioni ci siano. Tra ospedali inaccessibili, consultori chiusi e tempi dilatati dall’attesa dei tamponi, intere regioni sono scoperte. Nell’ultimo mese ha fatto molto clamore sui media internazionali il caso emblematico della Polonia. Come già segnalato da noi BRAVE GIRLS c’è una nuova sentenza del tribunale che rischia di introdurre un divieto quasi totale di Aborto nel paese fortemente cattolico. Sentenza ora sospesa a seguito delle proteste delle donne polacche. Ma la Polonia non è l’unico stato europeo che sta rendendo la vita difficile alle donne: le helpline per l’Aborto in tutta Europa hanno segnalato una maggiore domanda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Durante lasempre più donne sono costrette a cambiare regione per un. Aumenta per le donne la difficoltà ad accedere alle interruzioni di gravidanza. Nonostante le soluzioni ci siano. Tra ospedali inaccessibili, consultori chiusi e tempi dilatati dall’attesa dei tamponi, intere regioni sono scoperte. Nell’ultimo mese ha fatto molto clamore sui media internazionali il caso emblematico della Polonia. Come già segnalato da noi BRAVE GIRLS c’è una nuova sentenza del tribunale che rischia di introdurre un divieto quasi totale dinel paese fortemente cattolico. Sentenza ora sospesa a seguito delle proteste delle donne polacche. Ma la Polonia non è l’unico stato europeo che sta rendendo la vita difficile alle donne: le helpline per l’in tutta Europa hanno segnalato una maggiore domanda ...

Aborto in pandemia: l’odissea continua

Durante la pandemia sempre più donne sono costrette a cambiare regione per un aborto. Ecco perchè nasce la rubrica: Aborto in Pandemia.

Durante la pandemia sempre più donne sono costrette a cambiare regione per un aborto. Ecco perchè nasce la rubrica: Aborto in Pandemia.