Tomba e Brignone | ”a Natale | piste da sci aperte”

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex campione Albertoe la campionessa Federicaprotestano contro il governo:”impianti sciistici aperti a, segnale positivo per tutti.” Cosa prevede il governo? Niente settimana bianca nèda sci agibili a. Queste le possibili restrizioni nel piano del prossimo Dpcm che verrà ideato dal governo il 4 Dicembre per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il premier Conte vuole infatti scongiurare una nuova impennata dell’epidemia che potrebbe verificarsi con assembramenti, sopratutto in montagna con l’apertura degli impianti sciistici durante le feste. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche tra Regioni e Governo L’appello diC’è anche chi, oltre a regioni e operatori del settore, vuole dire la ...

