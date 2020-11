Selvaggia Lucarelli durissima con Massimo Giletti: “Gravissimo cosa ha permesso “ (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” è andato ospite Fabrizio Corona che voleva raccontate tutto ciò che sa sul caso Genovese che negli ultimi giorni sta tenendo banco. Massimo Giletti l’ha intervistato e Corona ha fatto delle rivelazioni molto forti. Corona racconta tutto ciò che sa delle feste organizzate a Milano da Genovese. Fabrizio Corona ha fatto alcune rivelazioni molto forti sul caso Genovese e ha detto: “Da un punto di vista giudiziario assolvo Leali, ma da quello morale no. Ma se dice che non sapeva che la ragazza aveva 18 anni, è una clamorosa bugia. Io conosco meglio di tutti questo mondo, ho avuto un sacco di donne, ma sono condannabile dal punto di vista morale, non giudiziario”. E poi Fabrizio Corona ha continuato: “Il reato più grave che si è consumato all’interno di quella casa, ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera daa “Non è l’Arena” è andato ospite Fabrizio Corona che voleva raccontate tutto ciò che sa sul caso Genovese che negli ultimi giorni sta tenendo banco.l’ha intervistato e Corona ha fatto delle rivelazioni molto forti. Corona racconta tutto ciò che sa delle feste organizzate a Milano da Genovese. Fabrizio Corona ha fatto alcune rivelazioni molto forti sul caso Genovese e ha detto: “Da un punto di vista giudiziario assolvo Leali, ma da quello morale no. Ma se dice che non sapeva che la ragazza aveva 18 anni, è una clamorosa bugia. Io conosco meglio di tutti questo mondo, ho avuto un sacco di donne, ma sono condannabile dal punto di vista morale, non giudiziario”. E poi Fabrizio Corona ha continuato: “Il reato più grave che si è consumato all’interno di quella casa, ...

