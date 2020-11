Regno Unito - Al vaglio l'introduzione di una tassa "pay per use" sull'utilizzo delle strade (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l'annuncio del governo Johnson, intenzionato a bloccare dal 2030 la vendita di auto endotermiche, in Gran Bretagna si torna a parlare anche del cosiddetto road pricing. L'iniziativa, sottoposta al vaglio del cancelliere dello Scacchiere e del Tesoro, Rishi Sunak, punta a far pagare agli automobilisti una tassa sull'utilizzo delle pubbliche strade basata sul chilometraggio effettivamente percorso. Lo scopo? Compensare la drastica riduzione del gettito fiscale derivante dallo stop alle immatricolazioni di vetture a benzina e a gasolio. Tra le mancate accise sul carburante e altri tagli agli introiti (a partire dal bollo), verranno a mancare circa 40 miliardi di sterline (45 miliardi euro): soldi che il governo ritiene fondamentali per mantenere le infrastrutture, e che quindi vanno ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l'annuncio del governo Johnson, intenzionato a bloccare dal 2030 la vendita di auto endotermiche, in Gran Bretagna si torna a parlare anche del cosiddetto road pricing. L'iniziativa, sottoposta aldel cancelliere dello Scacchiere e del Tesoro, Rishi Sunak, punta a far pagare agli automobilisti unapubblichebasata sul chilometraggio effettivamente percorso. Lo scopo? Compensare la drastica riduzione del gettito fiscale derivante dallo stop alle immatricolazioni di vetture a benzina e a gasolio. Tra le mancate accise sul carburante e altri tagli agli introiti (a partire dal bollo), verranno a mancare circa 40 miliardi di sterline (45 miliardi euro): soldi che il governo ritiene fondamentali per mantenere le infrastrutture, e che quindi vanno ...

fattoquotidiano : Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandi… - _likeavirgo_ : RT @frncsc94: Tutto l’Occidente deve seguire la condanna da parte del Regno Unito ???? alla Cina per i fatti di HK !! Dobbiamo dire BASTA !!… - MaxCoen33 : RT @quattroruote: Regno Unito, si valuta l'introduzione di una #tassa 'pay per use' sull'utilizzo delle strade: compenserà le mancate entra… - quattroruote : Regno Unito, si valuta l'introduzione di una #tassa 'pay per use' sull'utilizzo delle strade: compenserà le mancate… - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito organizzano un seminario sull'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Libia, dichiarazione congiunta dei Governi di Francia, Germania, Italia e Regno Unito Governo Birra italiana: dalla vendita diretta all’e-commerce, geografia di un settore in crescita (anche all’estero)

Dai pub del Regno Unito ai locali irlandesi: più della metà dell’export italiano finisce oltre confine. A dimostrazione del fatto che la birra made in Italy piace. Ed è sempre più quotata. Ecco perché ...

Il concorso internazionale di cortometraggi che sostiene la lotta contro la violenza sulle donne

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne: al via il concorso internazionale di cortometraggi 16 DAYS 16 FILMS.

Dai pub del Regno Unito ai locali irlandesi: più della metà dell’export italiano finisce oltre confine. A dimostrazione del fatto che la birra made in Italy piace. Ed è sempre più quotata. Ecco perché ...Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne: al via il concorso internazionale di cortometraggi 16 DAYS 16 FILMS.