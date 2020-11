Processo Cucchi, i genitori in aula: “Davanti al suo corpo con le fratture abbiamo giurato che verità e giustizia sarebbero venute fuori” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Questa storia ci ha distrutto fisicamente ed economicamente, abbiamo passato momenti terribili”. A parlare da testimone nell’aula bunker è Rita, la mamma di Stefano Cucchi, Processo a carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra, portato in caserma per droga, pestato e morto nell’ottobre del 2009 a una settimana dal suo arresto. La donna ha risposto alle domande del pm di Roma Giovanni Musarò e insieme a Giovanni Cucchi, padre di Stefano, ha rivissuto, ancora una volta, quanto accaduto undici anni fa. “Stefano aveva dei problemi ed entrando in comunità per 4 anni ne era uscito, lavorava col padre dalla mattina alla sera e si stava ricostruendo una vita. Era tornato quello che era sempre stato da piccolo, stava benissimo. Aveva una vita davanti. Da anni non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Questa storia ci ha distrutto fisicamente ed economicamente,passato momenti terribili”. A parlare da testimone nell’bunker è Rita, la mamma di Stefanoa carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra, portato in caserma per droga, pestato e morto nell’ottobre del 2009 a una settimana dal suo arresto. La donna ha risposto alle domande del pm di Roma Giovanni Musarò e insieme a Giovanni, padre di Stefano, ha rivissuto, ancora una volta, quanto accaduto undici anni fa. “Stefano aveva dei problemi ed entrando in comunità per 4 anni ne era uscito, lavorava col padre dalla mattina alla sera e si stava ricostruendo una vita. Era tornato quello che era sempre stato da piccolo, stava benissimo. Aveva una vita davanti. Da anni non ...

