Papa Francesco riceve in udienza i giocatori della Nba (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza una delegazione della National Basketball Players Association, il sindacato dei giocatori Nba, per parlare di giustizia sociale, di come negli ultimi mesi i giocatori hanno acceso i riflettori su temi tanto delicati, ma anche per discutere con gli atleti i programmi per il futuro, quando l’attenzione sui temi della giustizia sociale potrebbe ridursi. Su portale sportivo Espn Zach Lowe lo ha definito «unprecedented meeting», un incontro senza precedenti, che certifica l’impegno della Nba e di tutto il mondo dello sport: mai come quest’anno gli sportivi hanno saputo fare da cassa di risonanza per temi di giustizia sociale. Nella delegazione arrivata in Vaticano c’erano cinque giocatori ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa mattinaha ricevuto inuna delegazioneNational Basketball Players Association, il sindacato deiNba, per parlare di giustizia sociale, di come negli ultimi mesi ihanno acceso i riflettori su temi tanto delicati, ma anche per discutere con gli atleti i programmi per il futuro, quando l’attenzione sui temigiustizia sociale potrebbe ridursi. Su portale sportivo Espn Zach Lowe lo ha definito «unprecedented meeting», un incontro senza precedenti, che certifica l’impegnoNba e di tutto il mondo dello sport: mai come quest’anno gli sportivi hanno saputo fare da cassa di risonanza per temi di giustizia sociale. Nella delegazione arrivata in Vaticano c’erano cinque...

