Milan, Scaroni: «Primi in Serie A e più giovani d’Europa. Che soddisfazione» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente Scaroni ha parlato della vittoria ottenuta ieri sera dal Milan contro il Napoli: ecco le dichiarazioni Intervistato da Sky Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni si è soffermato sullo straordinario momento vissuto dal club rossonero. STAGIONE – «Grandissima soddisfazione, non ho ancora parlato con Maldini e Gazidis ma abbiamo una grandissima soddisfazione, siamo al settimo cielo. Quello che mi fa piacere è che abbiamo la squadra più giovane d’Europa e raccogliamo risultati straordinari». MALDINI – «Ora abbiamo tante partite ravvicinate da giocare e purtroppo dobbiamo pensare a qualche infortunio. Maldini ha dovuto imparare perché non si nasce dirigenti sportivi, chiaramente per lui che di calcio sa tutto questo processo è stato più rapido ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidenteha parlato della vittoria ottenuta ieri sera dalcontro il Napoli: ecco le dichiarazioni Intervistato da Sky Sport, il presidente delPaolosi è soffermato sullo straordinario momento vissuto dal club rossonero. STAGIONE – «Grandissima, non ho ancora parlato con Maldini e Gazidis ma abbiamo una grandissima, siamo al settimo cielo. Quello che mi fa piacere è che abbiamo la squadra più giovanee raccogliamo risultati straordinari». MALDINI – «Ora abbiamo tante partite ravvicinate da giocare e purtroppo dobbiamo pensare a qualche infortunio. Maldini ha dovuto imparare perché non si nasce dirigenti sportivi, chiaramente per lui che di calcio sa tutto questo processo è stato più rapido ...

