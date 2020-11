Milan, l’inchiesta di Report sui veri proprietari (VIDEO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Report scoperchia il vaso di Pandora per quanto riguarda i veri proprietari del Milan e le opache vicende a livello societario negli ultimi quattro anni, a partire dalla vendita da Berlusconi ai cinesi, fino all’acquisizione di Elliott per via dell’impossibilità di Mr. Lee di saldare il debito. Ma a possedere le quote di maggioranza del club rossonero sarebbero gli imprenditori napoletani Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Di seguito alcuni VIDEO sull’inchiesta. l’inchiesta COMPLETA DI Report SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)scoperchia il vaso di Pandora per quanto riguarda idele le opache vicende a livello societario negli ultimi quattro anni, a partire dalla vendita da Berlusconi ai cinesi, fino all’acquisizione di Elliott per via dell’impossibilità di Mr. Lee di saldare il debito. Ma a possedere le quote di maggioranza del club rossonero sarebbero gli imprenditori napoletani Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Di seguito alcunisulCOMPLETA DISportFace.

sportface2016 : #Milan, l'inchiesta di #Report sui veri proprietari: il video - sportface2016 : #Report e l'inchiesta sui veri proprietari del #Milan: sono due imprenditori napoletani, ma da dove arrivano i sold… - alfredogallo26 : @reportrai3 l’inchiesta condotta sul #milan e’ stata fatta in maniera tale da non far capire nulla a nessuno . E po… - Livia_DiGioia : RT @g_lascala: Già dall’inizio l’”inchiesta” di #Reportrai3 sul #Milan mi pare solo irritante ... - Meekee73 : @reportrai3 la vs inchiesta sulla proprietà del Milan è molto interessante. La vostra abitudine di chiamare per cog… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’inchiesta Indagine Kaspersky: Black Friday, l'82% degli italiani è disposto a condividere i propri dati personali in cambio di grandi sconti online Fortune Italia