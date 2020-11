McLaren Artura, svelate le novità dell'ibrida plug-in da più di 600 cv (Di lunedì 23 novembre 2020) Il nome potrà non essere dei più accattivanti, se letto all'italiana: McLaren Artura . La nuova Super Series arriverà nella prima metà del 2021, un progetto inedito a partire dall'architettura in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) Il nome potrà non essere dei più accattivanti, se letto all'italiana:. La nuova Super Series arriverà nella prima metà del 2021, un progetto inedito a partire dall'architettura in ...

clikservernet : McLaren, la nuova supercar ibrida si chiamerà Artura. In vendita nel primo semestre 2021 - Noovyis : (McLaren, la nuova supercar ibrida si chiamerà Artura. In vendita nel primo semestre 2021) Playhitmusic - - fattiamotore : McLaren, la nuova supercar ibrida si chiamerà Artura. In vendita nel primo semestre 2021 - MarcoScafati1 : #McLaren, la nuova #supercar #ibrida si chiamerà #Artura. In vendita nel primo semestre 2021 - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #McLaren #Artura: svelato il nome e i primi dettagli della nuova #supercar ibrida [TEASER] -