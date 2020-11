L’auto esce di strada all’improvviso | il volo e la caduta in acqua Morti due bambini | 4 e 13 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Pauroso incidente in Australia, nella regione del Queensland sudorientale. Una famiglia di 6 persone stava facendo ritorno a casa quando, ad un certo punto, il loro Land Rover è finito fuoriprecipitando nella diga di Wyramama. Sonoduedi 4 e 13. Si sono salvati miracolosamente gli altri quattro che viaggiavano nella stessa automobile. Si tratta, infatti, del guidatore 23enne, di una donna di 33e di altri due bimbi di cinque settimane ed un anno di età. Per gli altri due non c’è stato nulla da fare. Sono rimasti intrappolati nelche alla fine è sprofondata nella diga. Douglas McDonald, ispettore di polizia del Queensland, ha fornito ulteriori dettagli sul terribile incidente. (Continua dopo la foto) L’uomo ha spiegato che...