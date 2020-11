Juventus, gran gesto di Agnelli! I dirigenti pagano i dipendenti degli store: “Ferie residue donate” (Di lunedì 23 novembre 2020) Juventus – Andrea Agnelli si conferma una grande persona. grandissimo gesto da parte di tutto la società Juventus per aiutare i dipendenti degli store di Torino e Milano. Ferie residue ‘donate’ per pagare i dipendenti degli store di Milano e Torino: l’hanno fatto i dirigenti della Juventus. A renderlo noto, lo stesso club bianconero, con una nota sul sito. Juventus, il comunicato del club bianconero La nota del club: “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcuni dipendenti di Juventus Football Club”, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 novembre 2020)– Andrea Agnelli si conferma unade persona.dissimoda parte di tutto la societàper aiutare idi Torino e Milano. Ferie‘donate’ per pagare idi Milano e Torino: l’hanno fatto idella. A renderlo noto, lo stesso club bianconero, con una nota sul sito., il comunicato del club bianconero La nota del club: “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcunidiFootball Club”, ...

