Intel NUC M15 | il nuovo notebook di riferimento con processore di ultima generazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020)ha recentemente presentato il NUC M15,didotato di processori Core di undicesima(la più recente). NUC M15 è un laptop destinato ai produttori che desiderano offrire facilmente un prodotto ai propri clienti senza spendere troppi soldi in ricerca e sviluppo.non venderà direttamente questi, ma fornirà la garanzia di due anni.indica due configurazioni: la prima riguarda un modello entry-level con un Core i5-1135G7, 8 GB di RAM,Wi-Fi 6 AX201 e spazio per un SSD NVMe M.2, mentre il secondo, di fascia più alta, è equipaggiato con un Core i7-1165G7, 16 GB di RAM, stessa scheda di rete Wi-Fi e spazio per SSD. Questo significa che spetterà al venditore finale determinare la quantità di ...