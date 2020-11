I fondi Ue servono ora: con Polonia e Ungheria meglio trattare (Di lunedì 23 novembre 2020) Non esiste in Europa una Costituzione all'americana, nonostante la vertiginosa crescita del potere europeo negli ultimi vent'anni rispetto ai singoli stati. In secondo luogo, se lo Stato di diritto è così fondamentale come sostengono i leader dei partiti che governano l'Unione Europea perché mercificarlo legandolo all'erogazione dei fondi? L'Italia in questa situazione di impasse potrebbe giocare un ruolo importante, di cesura tra i Paesi del nord e quelli dell'Est. Servirebbe però un minimo di ragion di stato in più e meno schematismi ideologici. Non c'è traccia dell'Italia nella trattativa europea con Ungheria e Polonia, che hanno messo il veto al bilancio Ue contro il meccanismo che lega il rispetto dello Stato di diritto all'utilizzo dei fondi. L'incidente quantomeno ritarderà l'erogazione delle risorse del ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 novembre 2020) Non esiste in Europa una Costituzione all'americana, nonostante la vertiginosa crescita del potere europeo negli ultimi vent'anni rispetto ai singoli stati. In secondo luogo, se lo Stato di diritto è così fondamentale come sostengono i leader dei partiti che governano l'Unione Europea perché mercificarlo legandolo all'erogazione dei? L'Italia in questa situazione di impasse potrebbe giocare un ruolo importante, di cesura tra i Paesi del nord e quelli dell'Est. Servirebbe però un minimo di ragion di stato in più e meno schematismi ideologici. Non c'è traccia dell'Italia nella trattativa europea con, che hanno messo il veto al bilancio Ue contro il meccanismo che lega il rispetto dello Stato di diritto all'utilizzo dei. L'incidente quantomeno ritarderà l'erogazione delle risorse del ...

