Grande Fratello Vip: Dayane Mello fa confessioni sui suoi rapporti intimi, scatta la censura dalla regia (Di lunedì 23 novembre 2020) I momenti migliori da non perdere del Grande Fratello Vip sono sicuramente quelli che vanno in onda in diretta su canale 55 del digitale terrestre. In quelle occasioni, infatti, i concorrenti appaiono loro stessi, e riescono ad essere più genuini. Qualcuno si è lasciato andare anche a confessioni molto particolari, come quelle piccanti fatte da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) I momenti migliori da non perdere delVip sono sicuramente quelli che vanno in onda in diretta su canale 55 del digitale terrestre. In quelle occasioni, infatti, i concorrenti appaiono loro stessi, e riescono ad essere più genuini. Qualcuno si è lasciato andare anche amolto particolari, come quelle piccanti fatte da L'articolo

trash_italiano : Soleil Sorge al prossimo Grande Fratello, grazie. #noneladurso - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - tpeoplewkidness : RT @_heysestra: Dayane: Non voglio più fare danni al grande fratello... EliGreg: Già un po’ ne hai fatti.. D: Ma tu mi hai perdonata? E: N… - amati_89 : RT @star3star3: Cosa vorrei nella puntata di stasera del #gfvip: - clip ‘leccazione del culo’ con successiva asfaltazione di tommaso zorzi… -