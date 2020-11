Fred Buscaglione | 99 anni fa nasceva il cantante e attore torinese

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23 novembre 1921a Torino. Cambiò la musica italiana e comparve in diversi film. Morì a soli 38in un incidente stradale. Era il 23 novembre 1921 quando a Torino veniva alla luce. Fin da giovane, aveva seguito studi musicali assai severi. Una formazione musicale duplice: da un lato gli studi presso il Conservatorio Verdi, dall’altro un apprendistato, ancora adolescente, come contrabbassista in orchestrine jazz nei locali notturni della città. I successi musicali di: le canzoni che hanno fatto la storia In un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti,irrompe sulla scena con canzoni completamente ...