Elisa Isoardi | verità sulla medaglia buttata e su Todaro | non è amore

zazoomblog : Elisa Isoardi: “Con Raimondo Todaro feeling e rispetto. Matteo Salvini? Una storia molto importante” - #Elisa… - zazoomblog : Elisa Isoardi: “Con Raimondo Todaro feeling e rispetto. Matteo Salvini? Una storia molto importante” - #Elisa… - ZeusMega : Bella intervista ad Elisa Isoardi, nella sua vita potrà fare di tutto, ma purtroppo per alcuni verrà sempre solo g… - zazoomblog : Elisa Isoardi su Matteo Salvini: “Abbiamo sbagliato entrambi” - #Elisa #Isoardi #Matteo #Salvini: - queenmarii1993 : Molto bella l'intervista di Serena Bortone ad Elisa Isoardi #oggièunaltrogiorno Riguardo la Isoardi le auguro dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha finalmente rotto il silenzio sui gossip di questi giorni. Dopo la finale di Ballando con le Stelle, dove la conduttrice si è classificata al quarto posto in coppia con Raimondo Todaro ...Per molti il favorito era Paolo Conticini, in coppia con Vera Kinnunen. Ma a contendersi la coppa da campioni c'erano anche Daniele Toretto e Elisa Isoardi. Quest'ultima però si è dovuta arrendere al ...