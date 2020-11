Donna uccisa a Torre del Greco, fermato il figlio (Di lunedì 23 novembre 2020) Una Donna di 56 anni è stata uccisa a Torre del Greco (Napoli). Per l’omicidio fermato il figlio. Indagini in corso. Torre DEL Greco (NAPOLI) – Una Donna di 56 anni è stata uccisa a Torre del Greco (Napoli) nelle prime ore di lunedì 23 novembre. Come riportato da Fanpage, le forze dell’ordine hanno fermato il figlio, che soffrirebbe di problemi mentali. La ricostruzione della vicenda è ancora in corso, ma, dalle prime informazioni, il 33enne avrebbe colpito la Donna violentemente con pugni e con un cacciavite fino ad ucciderla. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Omicidio a Torre del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Unadi 56 anni è statadel(Napoli). Per l’omicidioil. Indagini in corso.DEL(NAPOLI) – Unadi 56 anni è statadel(Napoli) nelle prime ore di lunedì 23 novembre. Come riportato da Fanpage, le forze dell’ordine hannoil, che soffrirebbe di problemi mentali. La ricostruzione della vicenda è ancora in corso, ma, dalle prime informazioni, il 33enne avrebbe colpito laviolentemente con pugni e con un cacciavite fino ad ucciderla. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Omicidio adel ...

